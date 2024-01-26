Омбудсмен хочет узнать, предупреждали ли россияне их о перевозке пленных.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в Международный комитет Красного Креста, чтобы узнать, предупреждала ли их Россия о перевозке украинских военнопленных 24 января.

Об этом он сказал в эфире Радио Свобода, отвечая на вопрос, требовал ли он от российского омбудсмена Татьяны Москальковой предоставить доказательства того, что на борту сбитого Ил-76 находились украинские военнопленные.

Лубинец отметил, что Москалькова должна защищать права украинских военнопленных, которые, согласно Женевским конвенциям, должны быть под защитой всех институтов, которые защищают права человека на территории России.

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"Это, в том числе, международные институты. Я сейчас имею в виду, в первую очередь, Международный комитет Красного Креста. Реакции с ее стороны я не видел: публичной и непубличной. Официально я обратился в Международный комитет Красного Креста", - сказал он.

Уполномоченный добавил, что согласно статье 46 Женевских конвенций, ответственность за жизнь, здоровье военнопленных несет страна, которая держит их в плену. Поэтому в этом случае полная ответственность за это лежит на Российской Федерации. И до момента, пока не будет произведен обмен, Россия обязана делать все, чтобы эти люди оставались живы и здоровы.

"И именно юридический момент, когда проводится транспортировка военнопленных, перемещение, изменение их места содержания, они обязаны информировать Международный комитет Красного Креста. Я потому и обратился официально, я хочу получить официальный ответ от МККК, что Российская Федерация сообщала о том, что они будут перевозить в тот или иной способ украинских военнопленных в этот день. Я на 99% убежден, что никого они не информировали, потому что они никогда это не делают, как и нарушают другие нормы Женевских конвенций", - отметил Лубинец.

Относительно якобы "списка" украинских военнопленных, которые были на борту самолета, омбудсмен отметил, что нет никаких официальных списков. "Юридически у нас никаких списков нет. Относительно анализа всех материалов, которые распространяет Российская Федерация, мы установили, что там есть очень много несовпадений и неточностей", - сказал он.

Падение Ил-76 под Белгородом

Как сообщал УНИАН, 24 января в Белгородской области России упал военный транспортный самолет Ил-76. Россия утверждает, что на борту были украинские военнопленные. Минобороны Украины не может подтвердить, была ли причиной падения самолета атака Вооруженных сил Украины.

На заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 25 января заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло заявила, что организация не может установить, были ли на борту самолета украинские военнопленные.

Она напомнила, что Россия утверждает, что в самолете было 65 военнопленных, шесть российских членов экипажа и трое российских военных. В то же время, по данным Киева, Ил-76 мог перевозить ракеты для оккупационной армии.

Сегодня, 26 января, представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что сорванный 24 января обмен пленными должен был быть одним из крупнейших за время полномасштабной войны.

Относительно якобы "списков" украинских военнопленных с борта Ил-76, которые были опубликованы российскими пропагандистами, Юсов отметил, что изучается вся информация из всех источников. Также происходит коммуникация с семьями пленных.

Он также отметил, что Россия не передавала МККК информацию об украинских пленных по обмену 24 января, который не состоялся.

На вопрос о том, есть ли информация о местонахождении тех украинских военнопленных, которых готовили на обмен 24 января, представитель ГУР отметил, что подобная информация должна быть публичной и передаваться, в частности со стороны государства-агрессора МККК, который и должен верифицировать состояние здоровья, условия нахождения, обращения с военнопленными.

"Насколько известно, на данном этапе такой информации в Международный комитет Красного Креста передано не было", - сказал Юсов.

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