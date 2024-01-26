Он отмечает, что Россия отвергает возможность работы международной комиссии по выяснению причин падения самолета Ил-76.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов замечает, что сорван 24 января обмен пленными должен был быть одним из крупнейших за время полномасштабной войны.

"Мы не будем называть точную цифру. И до обмена, пока он не произойдет, такие вещи не практикуются. Но это должен был быть один из крупнейших обменов за историю полномасштабной войны. И вообще-то, должен был быть, можно сказать, юбилейный - 50-й, но, к сожалению не состоялся", - сказал он в эфире телемарафона, отвечая на вопрос, о каком именно количестве военнопленных шла речь с обеих сторон в запланированном на 24 января обмене.

Относительно якобы "списков" украинских военнопленных с борта Ил-76, которые были опубликованы российскими пропагандистами, Юсов отметил, что изучается вся информация из всех источников. Также происходит коммуникация с семьями пленных.

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"Списки, которые появляются через источники российской пропаганды, появляются для того, чтобы протестировать реакцию, вызвать реакцию. Комментировать их мы не будем", - подчеркнул представитель ГУР.

В то же время он отметил, что если Россия захочет официально обнародовать списки публично, через структуры, которые касаются прямой работы с военнопленными, - Министерство обороны, спецслужбы, Гуманитарный штаб, другие структуры, - тогда будут и официальные комментарии.

"Сейчас это преднамеренная информационно-психологическая работа врага. Что касается именно конкретных причин падения этого самолета, то, конечно, требование создания открытой международной комиссии логично и обосновано", - подчеркнул Юсов.

Юсов добавил, что доподлинно выяснить, что именно стало причиной падения самолета, можно изучив останки самолета, "черные ящики" и внимательно обследовав место авиакатастрофы.

"Сейчас, как мы слышим, Россия отвергает возможность работы такой комиссии", - подчеркнул представитель разведки.

Сбитие российского Ил-76 - что известно

Как сообщал УНИАН, 24 января в Белгородской области России упал военный транспортный самолет Ил-76. Москва утверждает, что на борту были украинские военнопленные. Минобороны Украины не может подтвердить, была ли причиной падения самолета атака ВСУ.

Юсов относительно падения самолета заявил, что страна-агрессор не впервые манипулирует темой военнопленных и до сих пор не предоставила доказательства пребывания их на борту.

На заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 25 января заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло заявила, что ООН не может установить, были ли на борту Ил-76 украинские военнопленные.

Она напомнила, что Россия утверждает, что в самолете было 65 военнопленных, шесть российских членов экипажа и трое российских военных. В то же время, по данным Киева, Ил-76 мог перевозить ракеты для оккупационной армии.

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