В районе АТО пограничники обнаружили в авто списки террористов и символику "ДНР" (фото, видео)

Пограничники в районе проведения антитеррористической операции обнаружили в автомобиле списки террористов и символику террористической организации «ДНР».

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Читайте такжеПотери сил АТО: в Минобороны сообщили подробности гибели троих военных на Донбассе

«В ходе углубленного осмотра в багажнике найдена символика так называемой «ДНР», номерной жетон батальона «Восток», пять патронов «Флобера» и список «военнослужащих ДНР» с размерами одежды, позывными и антропометрическими данными. Стоит сказать, что жетон «Востока» находился в коробке с кремом», - говорится в сообщении.

Как пояснила женщина, которая направлялась из Макеевки, вещи ей, якобы, не принадлежат, поскольку некоторое время тому назад она купила этот автомобиль Chery, и найденные предметы с тех пор находились в транспортном средстве.

«По данному факту немедленно проинформирована Служба безопасности Украины, Национальная полиция и штаб АТО», - сообщили пограничники.

Сейчас проводится проверка.