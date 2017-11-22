Захарченко попросили объединить "ЛДНР" в одну "Новороссию" и возглавить ее (видео)

В соцсетях распространяют обращение-призыв одного из комбатов луганских боевиков к главарю террористов "ДНР" Александру Захарченко "возродить" "Новороссию".

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Так, командир "ЛНРовского" батальона "Брянка" Дмитрий Пиндюрин считает, что необходимо все-таки создать "Новороссию", а возглавить ее должен Захарченко. Видео комбата опубликовано на YouTube.

"Александр Владимирович, прошу вас взять под свое руководство "Луганскую народную республику", чтобы реализовать идею 2014-го года о создании "Новороссии". Прошу всех жителей Донбасса поддержать мое обращение к "главе "ДНР", - сказал Пиндюрин.

Как сообщала "Новая газета", "МВД "ЛНР" и "спецназ "ДНР" "Витязь" штурмовали "генеральную прокуратуру "ЛНР" совместно, были арестованы все ее сотрудники.

20 ноября главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий своим указом снял с должности "министра МВД" Игоря Корнета. Корнет отказался подчиняться его приказам. Неизвестные заблокировали доступ к административных зданиям, сотрудники распущены по домам.

Позже Корнет, комментируя захват центра Луганска вооруженными людьми, заявил о "прекращении деятельности украинской диверсионно-разведывательной группы" и опроверг свою отставку.

Однако Плотницкий уверяет, что путч в Луганске - это "попытка определенных структур МВД таким способом обжаловать решение суда и ходатайство комитета Народного совета "ЛНР", а заявления Корнета не имеют юридической силы.

Также сообщается о том, что Плотницкий бежал из-за конфликта в Россию, однако он эту информацию опровергает. В Кремле конфликт не комментируют.