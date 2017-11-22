В ОБСЕ показали военную колонну, вошедшую в Луганск (фоторепортаж)

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали военную колонну, о которой ранее сообщали пользователи соцсетей. Она двигалась в оккупированный Луганск. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мониторинговой миссии.

"В Луганске Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала наличие машин военного типа и присутствие вооруженных лиц вокруг здания, где ранее было размещено управление Министерства внутренних дел Украины в Луганской области", - рассказали в ОБСЕ.

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Кроме того, патруль СММ зафиксировал колонну машин, в составе минимум 6 грузовиков военного типа, 2 бронетранспортеров, 1 установленной зенитной установки (ЗУ-23), а также более 20 гражданских автомобилей без номерных знаков минимум с 50 вооруженными лицами на автодороге вблизи Дебальцево Донецкой области.

Подобная (вероятно, та же) колонна, которая двигалась в направлении Луганска, была затем зафиксирована другим патрулем СММ в с. Веселая Тарасовка (15 км на запад от Луганска).

Ранее в сети обнародовали видео въезда в Луганск длинной колонны военной техники, которая, по словам очевидцев, состоит преимущественно из КамАЗов.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика

Как сообщал УНИАН, 21 ноября, в центре Луганска под прежнее управление МВД подогнали БТР, здание окружили вооруженные люди, некоторые с ручными гранатометами.

20 ноября главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий своим указом снял с должности "министра МВД" Игоря Корнета. Корнет отказался подчиняться его приказам. Неизвестные заблокировали доступ к административных зданиям, сотрудники распущены по домам.

Позже Корнет, комментируя захват центра Луганска вооруженными людьми, заявил о "прекращении деятельности украинской диверсионно-разведывательной группы" и опроверг свою отставку.

Однако Плотницкий уверяет, что большое количество людей в центре Луганска является "продолжением кадровых изменений после отстранения в понедельник министра внутренних дел от должности". Также он заявляет, что путч в Луганске - это "попытка определенных структур МВД таким способом обжаловать решение суда и ходатайство комитета Народного совета "ЛНР", а заявления Корнета не имеют юридической силы.