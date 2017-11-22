В Кремле отказались комментировать переворот в "ЛНР"

В Кремле отказались комментировать ситуацию в оккупированном Луганске и появлении вооруженных людей в центре города.

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в России, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Понимание есть, но я не буду сейчас давать комментариев - просто не обладаю детальней информацией и было бы неправильно давать поверхностные оценки. Я воздержусь но по мере прояснения и получения информации я обязательно ей поделюсь», - сказал Песков, отвечая на вопрос есть ли в Кремле понимание, что происходит в Луганске и кто стоит за обострением ситуации.

Песков подчеркнул, что Кремль следит за ситуацией. При этом он отказался комментировать возможность объединения так называемых "ДНР" и "ЛНР".

«Это скорее вопрос республик, но я опять же я не буду ничего комментировать», - сказал Песков.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября член коллегии МВД, народный депутат Украины Антон Геращенко (фракция "Народный фронт") заявил, что в оккупированном Луганске разгорелся конфликт между главарями боевиков «ЛНР» Игорем Плотницким и Игорем Корнетом, а к противостоянию были привлечены боевики главаря «ДНР» Александра Захарченко и ФСБ РФ.

Позже в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщили о наличии машин военного типа и присутствии вооруженных лиц, которые перекрыли часть улицы Коцюбинского в Луганске вокруг здания, где раньше было размещено Управления Министерства внутренних дел Украины в Луганской области.