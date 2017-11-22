Плотницкий не сбежал в Россию: главарь "ЛНР" показал видеодоказательство

Главарь боевиков "ЛНР" Игорь Плотницкий не бежал в Россию и провел встречу с так называемым и.о. "министра чрезвычайных ситуаций ЛНР" и и.о. "министра внутренних дел ЛНР" Владимиром Черковым.

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Соответствующее видео встречи опубликовано на сайте главаря "ЛНР" в среду, 22 ноября.

Как можно услышать на видео, Плотницкий расспрашивает о ситуации в "республике", а также говорит о попытке "государственного" переворота из-за действий Корнета.

Ранее СМИ сообщили, что главарь самопровозглашенной "Луганской народной республики" Игорь Плотницкий провел "правительственное" совещание.

Напомним, директор департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко сообщил о бегстве главаря террористической группировки "ЛНР" Игоря Плотницкого на территорию Российской Федерации.