Из России на оккупированный Донбасс поступил арсенал тяжелого вооружения – Минобороны

Из Российской Федерации на оккупированный Донбасс на прошлой неделе поступил арсенал тяжелого вооружения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

«В течение прошлой недели зафиксировано пересечение российско-украинской границы со стороны Российской Федерации вражеской техникой. Это 4 грузовых автомобиля типа «Урал», 4 единицы гаубиц калибра 122 мм, 2 единицы систем залпового огня «Град» и 4 боевые бронированные машины», - сказал спикер.

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По его словам, фиксируется также увеличение объемов поставок горюче-смазочных материалов из России на оккупированные территории Украины.

«Вместе с тем среди боевиков российско-оккупационных войск растет недовольство условиями прохождения военной службы и низким уровнем денежного обеспечения. Сейчас многие из них пытаются уволиться из рядов незаконных вооруженных формирований с целью дальнейшего зачисления в частные военные компании и прохождения службы в кризисных регионах мира, в частности в Сирии», - отметил Лысенко.

Как сообщал УНИАН ранее, за минувшие сутки боевики 15 раз обстреляли позиции сил ВСУ в зоне АТО, один украинский военнослужащий получил пораненняя.

На Донецком направлении укрепления в районе Авдеевской промзоны накрыли огнем из автоматического гранатомета и стрелкового оружия. В результате обстрела один украинский боец получил осколочное ранение. Сейчас он находится в военно-медицинском учреждении, состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.