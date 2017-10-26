На Донбассе боевики из пулеметов и минометов обстреляли опорные пункты ВСУ
В общем оккупанты 9 раз открывали огонь по украинским позициям.
На Донбассе с полуночи российско-оккупационные группировки 9 раз обстреляли опорные пункты Вооруженных сил Украины, в результате боевых действий потерь среди бойцов АТО нет.
Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00.
«В течение сегодняшнего дня обстановка в районе проведения АТО оставалась без изменений. Противник и далее продолжал обстрелы позиций украинской армии, одиночно применяя минометы», - информируют в штабе.
Так, на Приморском направлении боевики трижды били из 82-миллиметровых минометов, различных видов гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитникам Широкино.
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На Луганском направлении оккупанты выпустили не менее 20 мин калибра 82 миллиметра на подступах к Троицкому. А вооружение БМП применяли недалеко от Попасной.
На Донецком направлении под огонь гранатометов и стрелкового оружия попали укрепления ВСУ возле Авдеевки, Песков и Троицкого.
Как сообщал УНИАН ранее, за минувшие сутки четверо украинских военнослужащих погибли на Донбассе, еще четверо военных получили ранения. Всего боевики совершили 15 обстрелов позиций ВСУ.