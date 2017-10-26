На Донбассе боевики из пулеметов и минометов обстреляли опорные пункты ВСУ

19:52, 26 октября 2017
Война
248 0

В общем оккупанты 9 раз открывали огонь по украинским позициям.

Боевики также применяли стрелковое оружие / фото Минобороны

На Донбассе с полуночи российско-оккупационные группировки 9 раз обстреляли опорные пункты Вооруженных сил Украины, в результате боевых действий потерь среди бойцов АТО нет.

Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00.

«В течение сегодняшнего дня обстановка в районе проведения АТО оставалась без изменений. Противник и далее продолжал обстрелы позиций украинской армии, одиночно применяя минометы», - информируют в штабе.

Так, на Приморском направлении боевики трижды били из 82-миллиметровых минометов, различных видов гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитникам Широкино.

Читайте такжеВ оккупированном Донецке обстреляли беспилотник миссии ОБСЕ

На Луганском направлении оккупанты выпустили не менее 20 мин калибра 82 миллиметра на подступах к Троицкому. А вооружение БМП применяли недалеко от Попасной.

На Донецком направлении под огонь гранатометов и стрелкового оружия попали укрепления ВСУ возле Авдеевки, Песков и Троицкого.

Как сообщал УНИАН ранее, за минувшие сутки четверо украинских военнослужащих погибли на Донбассе, еще четверо военных получили ранения. Всего боевики совершили 15 обстрелов позиций ВСУ.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #боевики на Донбассе#боевики обстреляли позиции ВСУ#оккупанты обстреляли позиции АТО