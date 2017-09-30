Боевики активизировали обстрелы, ранены трое военных сил АТО

С полуночи боевики продолжили обстрелы позиций сил АТО, в основном на Приморском и Донецком направлениях. Трое военнослужащих получили боевые травмы. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке по состоянию на 18.00 30 сентября.

Читайте такжеБоевики на Донбассе стали чаще пересекать украинско-российскую границу - СЦКК«Так, с начала суток противник трижды открывал огонь из различных видов гранатометов и стрелкового оружия по украинским защитникам на юго-восточных окраинах Авдеевки. Во время этих обстрелов, в 12.45, двое бойцов получили боевые травмы. Из этого же оружия пророссийские наемники ночью били недалеко от шахты Бутовка. А около 12:00, в результате вражеского обстрела укреплений сил АТО в районе Песков, получил ранение один украинский военнослужащий», - говорится в сообщении.

По данным штаба, на Приморском направлении напряжение сохранялось в районе Водяного. Здесь оккупанты трижды применяли гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Также сегодня под вражеским огнем оказались опорные пункты ВСУ вблизи Богдановка и Широкино.

«Одновременно с обстрелами украинских позиций, что подтверждает несоблюдение противником мирных договоренностей, боевики продолжают тормозить и процесс восстановления инфраструктуры Донбасса. На данный момент срочного ремонта требует укрепление противоаварийной защиты дамбы на фенольном заводе в Новгородском и газопроводы-отводы в Марьинке и Крымском. Эти объекты находятся в непосредственной близости к линии разграничения», - подчеркнули в пресс-центре.

В то же время в штабе отметили, что невыполнение восстановительных работ может привести к обострению гуманитарной ситуации и угрозе загрязнения прилегающих почв по обе стороны от линии разграничения.