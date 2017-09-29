Россия обвинила Украину в гибели наблюдателя ОБСЕ на оккупированной части Луганской области

Россия обвинила Украину в гибели наблюдателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на оккупированной части Луганской области. Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД России, об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

По его утверждению, доклад международной комиссии по установлению фактов констатировал, что мина, на которой подорвался автомобиль СММ, вряд ли была установлена боевиками «ЛНР».

«Представители отдельных районов Луганской области не знали о наличии на дороге еще двух неразорвавшихся мин», - объявил Лукашевич.

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Также он утверждает, что в ходе расследования пророссийские боевики «конструктивно взаимодействовали с криминалистами, чего нельзя сказать об украинской стороне».

«Киев до сих пор не предоставил полную видеозапись подрыва, которая велась с подконтрольной ВСУ территории. Камера имела хорошее приближение, а ее поворот, с целью отследить движение автомобилей СММ, проводился вручную. Разумных оснований сомневаться в причастности диверсантов ВСУ к этому подрыву у нас нет», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 23 апреля автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится на территории, подконтрольной боевикам "ЛНР". Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ Джозеф Стоун, еще двое получили ранения. Погибший был гражданином США, были ранены наблюдатели из Германии и Чехии.

В Госдепартаменте США заявили, что шокированы гибелью американца, и призвали Россию использовать свое влияние на боевиков, чтобы дать возможность ОБСЕ провести полное, прозрачное и своевременное расследование инцидента.