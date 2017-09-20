РФ использует оккупированные территории Донбасса в качестве полигона для утилизации устаревших боеприпасов – Лысенко

Россия использует оккупированные территории Донбасса как полигон для утилизации устаревших боеприпасов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в так называемых 3-й и 5-й бригадах противника было обнаружено большое количество российских боеприпасов, а именно снарядов и мин, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Их использование может повлечь самодетонацию. Этот факт подтверждает использование Россией оккупированных территорий Украины как полигона для утилизации устаревших боеприпасов, оружия, хранение и применение которых представляет реальную угрозу, в частности жизни местного населения», - отметил Лысенко.