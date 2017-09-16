За минувшие сутки в зоне АТО ни один украинский военный не погиб, один получил ранения - спикер Минобороны

За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, один получил ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

«За минувшие сутки в результате активных боевых действий, к счастью, погибших в рядах украинских войск нет, но один военнослужащий получил ранения. Это произошло в Крымском во время вражеского обстрела», - сказал Лысенко.

Всего за минувшие сутки на Луганском направлении, по его словам, противник произвел 9 мощных обстрелов, 6 из них - из тяжелого вооружения.

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На Донецком направлении оккупанты нарушили режим тишины 9 раз, дважды они вели обстрелы из тяжелого вооружения. Украинские военные четыре раза вынуждены были открывать ответный огонь.

На Мариупольском направлении вчера было зафиксировано 12 вражеских обстрелов, один из которых минометный.

Как сообщал УНИАН, 15 сентября на Донбассе российско-оккупационные войска 30 раз нарушили перемирие.