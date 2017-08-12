Ракетные комплексы "Стрела-10" и зенитные установки: в ОБСЕ рассказали о нарушении боевиками отвода вооружения

Боевики на Донбассе нарушают Минские договоренности по отводу вооружения. В частности, вблизи оккупированного боевиками Луганска 6 зенитных ракетных комплексов "Стрела-10" (120 мм). Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ от 12 августа.

Наблюдатели СММ ОБСЕ также зафиксировали наличие боевых бронированных машин и зенитной установки и слышали беспилотный летательный аппарат в зоне безопасности.

«... в неподконтрольных правительству районах зафиксировано 6 зенитных ракетных комплексов (9К35 "Стрела-10", 120 мм), что двигались на юго-восточной окраине Луганска, что является нарушением соответствующих линий отвода", - говорится в отчете.

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Кроме того, 10 августа в неподконтрольных правительству районах миссия ОБСЕ зафиксировала зенитную установку (ЗУ-23), установленную на грузовик военного типа посреди 9 других грузовиков военного типа, все они были тентованные и двигались на юго-восточной окраине Луганска.

Также члены ОБСЕ видели 2 БРДМ-2 неподалеку Попасной (одна стояла, а вторая двигалась на восток), а 11 августа — 2 БРДМ-2, двигавшиеся в восточном направлении вблизи с. Карловка (25 км на северо-запад от Донецка), говорится в отчете ОБСЕ.

Как сообщал УНИАН ранее, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в течение недели зафиксировала рост числа нарушений режима прекращения огня на Донбассе на 55%. Об этом во время брифинга сообщил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии в Украине Александр Хуг.

«На протяжении недели мы наблюдали рост уровня насилия на протяжении линии столкновения. Количество нарушений режима прекращения огня, зафиксированных СММ ОБСЕ, повысилась на 55%. Особое беспокойство вызвало широкое применение оружия, запрещенного Минскими договоренностями. СММ ОБСЕ зафиксировала по крайней мере 547 случаев применения реактивных систем залпового огня и других единиц артиллерии и минометов», - отметил он.