Миссия ОБСЕ на этой неделе зафиксировала рост уровня насилия на Донбассе
В течение недели СММ ОБСЕ зафиксировала по крайней мере 547 случаев применения РСЗО и других единиц артиллерии и минометов.
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в течение недели зафиксировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе на 55%.
Об этом сегодня во время брифинга сообщил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии в Украине Александр Хуг.
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«В течение недели мы наблюдали рост уровня насилия вдоль линии соприкосновения. Количество нарушений режима прекращения огня, зафиксированных СММ ОБСЕ, повысилось на 55%. Особое беспокойство вызвало широкое применение оружия, запрещенного Минскими договоренностями. СММ ОБСЕ зафиксировала, по меньшей мере, 547 случаев применения реактивных систем залпового огня и других единиц артиллерии и минометов», - отметил он.