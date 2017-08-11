Миссия ОБСЕ на этой неделе зафиксировала рост уровня насилия на Донбассе

15:07, 11 августа 2017
Война
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В течение недели СММ ОБСЕ зафиксировала по крайней мере 547 случаев применения РСЗО и других единиц артиллерии и минометов.

СММ зафиксировала рост уровня насилия на протяжении линии столкновения / фото УНИАН

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в течение недели зафиксировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе на 55%.

Об этом сегодня во время брифинга сообщил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии в Украине Александр Хуг.

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«В течение недели мы наблюдали рост уровня насилия вдоль линии соприкосновения. Количество нарушений режима прекращения огня, зафиксированных СММ ОБСЕ, повысилось на 55%. Особое беспокойство вызвало широкое применение оружия, запрещенного Минскими договоренностями. СММ ОБСЕ зафиксировала, по меньшей мере, 547 случаев применения реактивных систем залпового огня и других единиц артиллерии и минометов», - отметил он.

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Теги: #война на Донбассе#работа миссии ОБСЕ на Донбассе