Полицейские в Константиновке задержали экс-боевика

Полицейские в Константиновке задержали 37-летнего боевика так называемой "1-й Славянской бригады". Об этом сообщает Константиновское отделение полиции Донецкой области.

Читайте такжеСБУ задержала на Донбассе разочарованного в "русском мире" экс-боевикаВ сообщении говорится, что мужчина вступил в ряды террористов весной 2014 года. Сначала он со своими товарищами на автомобиле "Газель" развозил продукты на блокпосты боевиков, и затем, получив автомат "Калашникова", стал охранником.

В течение нескольких дней он уехал в оккупированный Донецк. "Там, получив должность в мотострелковом батальоне "1-й Славянской бригады", ручной пулемет и форму российского образца, мужчина вместе с другими проходил тренировки на окраинах Донецка, возле терриконов", - говорится в сообщении.

В батальоне террористов на тот момент была тяжелая техника – БТР, БМП, грузовой автомобиль и несколько автобусов. Периодически после тренировок боевики направлялись на боевые позиции.

"Получив травму и пройдя лечение, боевик пришел к выводу, что служить террористам больше не желает и уехал с оккупированной территории в родной город. Но скрыться от правосудия и избежать наказания за совершенное преступление наемнику не удалось", - сообщили в полиции.

Жителя Константиновки подозревают в совершении преступления по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса ("создание незаконных вооруженных формирований и участие в них"). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет.