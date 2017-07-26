В зоне АТО задержали экс-боевика "ДНР", который прятался от ВСУ у родственников

Сотрудники СБУ совместно с полицией задержали бывшего боевика незаконных вооруженных формирований террористической "ДНР" в районе проведения АТО. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Мужчина под влиянием идей "русского мира" прибыл в Донецк и присоединился к боевикам еще в начале июля 2014 года. После массового освобождения украинскими войсками оккупированных городов и поселков, террорист длительное время скрывался у родственников в одном из населенных пунктов Донетчины. Именно там его и задержали правоохранители.

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В настоящее время открыто уголовное производство. Продолжаются неотложные следственные действия.

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Как сообщал УНИАН, вооруженные боевики не пропустили наблюдателей ОБСЕ возле оккупированного Новоазовска. К наблюдателям подошел вооруженный боевик и посоветовал не посещать указанный блокпост "ЛНР" из соображений безопасности.