Боевики обстреляли позиции украинских военных в Крымском, есть раненые - штаб
Террористы били из минометов калибра 82 мм, СПГ и стрелкового оружия. Обстрел велся со стороны оккупированного Желобка.
Около 18:20-18:45 боевики открыли провокационный огонь по украинским позициям в районе населенного пункта Крымское.
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Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.
Террористы били из минометов калибра 82 мм, СПГ и стрелкового оружия. Обстрел велся со стороны оккупированного Желобка.
В результате этих обстрелов ранения получили двое украинских военнослужащих. Им вовремя была оказана первая медицинская помощь, они госпитализированы в военное медицинское учреждение.
В штабе отметили, что в другом оккупированном городе Сетяновка был праздник в честь годовщины со дня его основания. Для этого боевики запросили у Украинской стороны СЦКК режим "тишины". Однако позже сами террористы его и нарушили.
"Украинские защитники открыли адекватный ответный огонь. Через некоторое время противник прекратил вражеский обстрел", - говорится в сообщении.