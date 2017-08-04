В СММ ОБСЕ рассказали о запрещенном миномете боевиков возле жилого массива в Донецке

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что миссия на прошлой неделе зафиксировала 43 единицы вооружения, размещенных с нарушением соответствующих линий отвода на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Хуг сообщил во время брифинга в Киеве.

«На прошлой неделе мы зафиксировали 43 единицы вооружения, размещенные с нарушением соответствующих линий отвода: 24 (единицы вооружения) в подконтрольных правительству и 19 неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей», - заявил он.

По словам Хуга, среди них 18 самоходных гаубиц были зафиксированы в подконтрольном правительству Бахмуте и 16 реактивных систем залпового огня были замечены вблизи одного из подконтрольного так называемой «ЛНР» Миусинска.

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«Особый интерес вызывает 120-мм миномет, который был зафиксирован беспилотником 29 июля в подконтрольном так называемой «ДНР» микрорайоне Трудовская Петровского района Донецка. На расстоянии всего 350 метров от жилого массива этот миномет представляет непосредственную угрозу для местных жителей, поскольку неизбежен ответный огонь», - сообщил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ.

«Неудивительно, что мы фиксируем много жертв среди гражданского населения именно в этом районе. С 6 мая только в микрорайоне Трудовская погибли трое и получили ранения 20 человек. Вместо того, чтобы изымать эти вооружения, реакцией от так называемой «ДНР» было скрыть их», - заметил он.