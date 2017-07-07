"Моторола и Гиви заждались": в сети сообщают о смерти главаря "донских казаков" Козицына

Так называемый "атаман Всевеликого Войска Донского" Николай Козицын, воевавший на стороне террористов "ЛНР", умер в России от рака мозга.

Информация об этом появилась сегодня в соцсетях, но официального подтверждения о смерти боевика пока нет.

Так, волонтер и общественная активистка Гайдэ Ризаева написала у себя в Facebook: "Только что мне сообщили, что в Москве тяжелой смертью умер "Генерал Всевеликого войска Донского", казачий атаман Козицын... В его лапы попали многие наши военнослужащие, и я, в частности..."

Также о кончине "атамана" пишет блогер v-n-zb: "Приятная весть из Московии пришла - атаман Козицын, известный жестокими пытками украинцев, который в интервью российским СМИ признал, что именно российские террористы сбили малазийский Боинг, коньки отбросил.

Безусловно, эта мразь много знала. И, возможно, его бы зачистили хозяева, как зачищают регулярно подобных персонажей. Но, увы, всё более банально - Козицына доконал рак мозга".

Известный политолог Кирилл Сазонов также опубликовал сообщение о смерти Козицына: "Большой герой ЛНР, палач и убийца атаман Козицин сдох. Земля пусть будет твари стекловатой. В аду Моторола и Гиви заждались, а свободные места в котле еще есть. Как хоршо, что я не должен “преодалевать язык вражды” ради грантов и могу искренне радоваться смерти негодяя..." - написал Сазонов в Facebook.

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Как сообщал УНИАН, в конце прошлого года заместитель генпрокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что 27 декабря с помощью международной курьерской службы было доставлено на территорию России и вручено Козицину лично уведомление о подозрении.