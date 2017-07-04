В Минобороны назвали численность российских войск вдоль границы с Украиной и на Донбассе

Первый заместитель министра обороны Украины Иван Руснак заявил, что Россия вдоль границы с Украиной, на временно оккупированных территориях Донбасса и в Крыму развернула военный контингент численностью 60 тысяч человек. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Руснак сказал во время 95-го семинара Роуза-Рота в Киеве.

Читайте также"Затишье" на Донбассе: за прошедшие сутки двое военных погибли, еще трое были ранены - штаб АТО

"Всего на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, вдоль границы Украины и в Крыму развернута группировка вооруженных сил России, которая, с учетом крымского межвидового объединения, насчитывает свыше 60 тыс. вооруженных, обученных военнослужащих", - заявил Руснак.

Также он добавил, что на вооружении российских войск "находятся тактические ракетные комплексы "Точка", танки, бронированные боевые машины, артиллерийские системы и реактивные системы залпового огня".

"По имеющимся данным, в первом и втором армейских корпусах (развернуты на оккупированном Донбассе - УНИАН) командные и руководящие должности преимущественно занимают кадровые военнослужащие - офицеры и генералы вооруженных сил России, командируемых со временно оккупированных территорий Украины сроком от трех до одиннадцати месяцев", - сказал Руснак.