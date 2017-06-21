Нападение боевиков на СММ ОБСЕ является грубым нарушением "Минска" – украинская сторона СЦКК

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) осуждает вооруженное нападение на наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Об этом говорится в сообщении на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

«Украинская сторона категорически осуждает такие действия боевиков НЗФ ОРДО и квалифицирует их как грубое нарушение Минских договоренностей», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на оперативный отчет миссии, 20 июня патруль СММ (№ 1) в составе шести сотрудников на двух бронированных автомобилях, находясь на наблюдательном пункте, расположенном на железнодорожной станции в подконтрольной «ДНР» Ясиноватой (16 км северо-восточнее Донецка), увидел двух мужчин в форме военного типа, один из которых был вооружен автоматом (типа АК) и следовал в западном направлении, на расстоянии около 80 метров от позиции наблюдателей.

"Еще один патруль СММ (№ 2) в составе шести сотрудников на двух бронированных автомобилях находился примерно в 150 метрах на запад от места расположения первого патруля и на расстоянии около 100 метров от этих двух мужчин. В 11.06 оба патрули услышали очередь из стрелкового оружия и определили, что она звучала с места, где находились двое мужчин", - утверждают в СММ.

Как заявили в миссии, эти мужчины, лица которых были закрыты в балаклавой и повязкой, направились к патрулю СММ № 2 и начали в агрессивной форме что-то кричать в сторону наблюдателей, но после этого исчезли.

В 11.10 оба патрули попытались покинуть указанный район.

"Когда патруль № 2 собирался уезжать, вооруженный мужчина подбежал к второму автомобилю СММ и попытался открыть дверь со стороны водителя, а затем разбить прикладом боковое стекло. Ему это не удалось сделать, и он побежал за первым автомобилем патруля № 2. После этого вооруженный мужчина повернулся и направил автомат на водителя и пассажира на переднем сиденье во втором автомобиле патруля № 2. В ответ на эту угрозу оба сотрудника миссии подняли вверх руки", - заявляют в ОБСЕ.

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"Когда вооруженный мужчина подошел к боковой части автомобиля и попытался открыть дверь со стороны пассажира на переднем сидении, водитель нажал на педаль газа. В тот момент, когда автомобиль СММ уезжал, вооруженный мужчина ударил прикладом правое боковое заднее стекло с правой стороны, тем самым немного повредив его. Потом наблюдатели увидели, что он выпустил в воздух очередь из стрелкового оружия и совершил три выстрела. По их оценке, огонь был направлен на автомобиль патруля. Пули в автомобиль не попали", - утверждается в отчете.

"В 11.21, когда все автомобили патрулей СММ покидали этот район, наблюдатели видели, что вооруженный мужчина держал их на прицеле своего автомата. Впоследствии наблюдатели благополучно вернулись на свою базу в Донецке", - заявили в СММ.

Миссия проинформировала СЦКК о том, что случилось. СММ также обратилась в СЦКК с запросом разобраться с этим инцидентом.