В ОБСЕ рассказали подробности нападения боевиков на наблюдателей

Вооруженные боевики "ДНР" 20 июня в оккупированной Ясиноватой напали на наблюдателей ОБСЕ. Об этом говорится в оперативном отчете СММ ОБСЕ.

Один патруль в составе шести наблюдателей на двух бронированных автомобилях находился на наблюдательном пункте на железнодорожной станции. Наблюдатели увидели, как двое боевиков, один из которых был вооружен автоматом, направляются в сторону второго патруля, который находился на расстоянии 150 метров от первого.

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В 11:06 оба патруля услышали очередь из стрелкового оружия. Затем боевики в балаклавах направились ко второму патрулю и начали что-то агрессивно кричать в сторону наблюдателей. Через четыре минуты оба патруля попытались покинуть этот район. Когда второй патруль начал отъезжать вооруженный боевик подбежал ко второму автомобилю СММ и попытался открыть дверь со стороны водителя, а затем разбить прикладом боковое стекло. Ему это сделать не удалось, и он побежал за первым автомобилем второго патруля.

После этого боевик повернулся и направил автомат на водителя и пассажира на переднем сиденье во втором автомобиле патруля №2. Оба сотрудники ОБСЕ подняли руки вверх.

"Когда вооруженный мужчина подошел к боковой части автомобиля и попытался открыть дверь со стороны пассажира на переднем сидении, водитель нажал на педаль газа. В тот момент когда автомобиль СММ уезжал, вооруженный мужчина ударил прикладом правое боковое заднее стекло с правой стороны, тем самым немного повредив его", - говорится в сообщении.

Затем боевик выпустил в воздух очередь из стрелкового оружия, после чего произвел три выстрела в сторону патруля, но пули в автомобиль не попали. В 11:21, когда все автомобили патрулей СММ покидали этот район, наблюдатели видели, что вооруженный мужчина держал их на прицеле своего автомата.

"Миссия проинформировала Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) о том, что случилось. СММ также обратилась в СЦКК с запросом разобраться с этим инцидентом", - говорится в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, на Донбассе вооруженные боевики "ДНР" напали на наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.