Сутки в АТО: боевики совершили 55 обстрелов, трое военных ранены

За минувшие сутки боевики 55 раз открывали огонь по опорным пунктам Вооруженных Сил Украины вдоль всей линии фронта, ранения получили трое украинских воинов.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Отмечается, что боевики вновь осуществили коварный обстрел одного из прифронтовых населенных пунктов. К сожалению, на этот раз не обошлось без жертв среди местного населения.

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«Обстрелы населенных пунктов. Ночью, около 23.00, пророссийские незаконные вооруженные формирования по направлению временно оккупированной Горловки обстреляли жилые кварталы населенного пункта Сухая Балка. Вследствие прямого попадания артиллерийского снаряда в жилой дом на улице Молодежной погиб 52-летний хозяин дома. На этой же улице повреждения получили еще три жилых дома. Также в населенном пункте оборваны линии электропередач, перебита газовая труба и повреждена водонапорная башня. Использовали наемники, вероятно, гаубичную артиллерию калибра 152 мм. Предварительно в жилых кварталах зафиксировано как последствия прилета, не менее полдесятка смертоносных вражеских боеприпасов», - говорится в сообщении.

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По данным штаба, на приморском направлении противник из минометов калибра 120 мм обстреливал укрепления ВСУ в районе Николаевки. Из 122-мм ствольной артиллерии - позиции украинских воинов неподалёку от Чермалыка. Также из минометов калибра 82 мм бандиты били вблизи Красногоровки. Кроме того, под вражескими обстрелами вчера неоднократно оказывались украинские воины, которые держат оборону в районе Павлополя, Талаковки, Водяного, Лебединского, Широкино, Гнутово и Марьинки. Там захватчики в основном применяли гранатометы различных модификаций, крупнокалиберные пулеметы и другое пехотное вооружение.

Всего за минувшие сутки на этом направлении зафиксировано 23 вражеские вооруженные провокации.

На донецком направлении противник 13 раз нарушал режим прекращения огня. Обстреляв еще днем из танковых орудий оборонительные укрепления сил АТО неподалёку от Новолуганского, которое находится на Светлодарской дуге, захватчики резко активизировались с приходом сумерек. Подчеркивается, что сначала они осуществили плотный обстрел из минометов калибра 120 и 82 мм позиций сил АТО в районе Авдеевки. Несколько позже оккупанты из 122-мм артиллерии мощно ударили по опорным пунктам ВСУ неподалеку от Песков. Также под вражеским минометным огнем вчера вечером оказались украинские воины, которые держат оборону возле Опытного и Верхнеторецка.

Кроме того, применяя гранатометы и стрелковое оружие различных калибров, пророссийские бандформирования открывали огонь по подразделениям ВСУ в районе Майорска, Каменки и Невельского.

На луганском направлении насчитано 19 вражеских обстрелов. Там из минометов, кое-где и калибра 120 мм, наемники били по позициям сил АТО в районе Катериновки, Новоалександровки, Счастья и Трехизбенки. Вблизи этих населенных пунктов, а также неподалеку от Желтого, Новотошковского, Крымского, Троицкого и Станицы Луганской, российско-террористические бандформирования неоднократного открывали огонь по нашим оборонных укреплениях из гранатометов и стрелкового оружия различных калибров.

Как сообщал УНИАН, на Донбассе боевики уничтожили столовую "Айдара".