На Донбассе боевики уничтожили столовую "Айдара", жертвой неожиданной атаки стала собака (видео)

Танковая и минометная атаки на окраине Новолуганського среди бела дня принесла новые разрушения для местной свинофермы, которая является основным работодателем для жителей прилегающей территории по обе стороны фронта. Из более трех десятков снарядов, выпущенных в сторону позиций ВСУ, половина упали на территории агропредприятия, говорится в сюжете ТСН.

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Украинские военные говорят, что "своих" боевики, может, и пожалели бы, но приказ стрелять отдавали, скорее всего, не местные террористы. "На должностях командира батальона и выше находятся кадровые российские военные офицеры. Артиллерийские подразделения противника укомплектованы кадровыми российскими военнослужащими. Им безразлична наша инфраструктура, наши предприятия, фермы, на которых люди работают", - пояснил командир "Айдара" Максим Марченко.

Попали боевики и в импровизированную столовую украинских военных. Землей, осколками и ударной волной повредило столы, шкафы, посуду и прочие принадлежности.

"Здесь людей не было, все на посту были. После этого не захочется здесь есть", - рассказал боец "Айдара" с позывным "Лев".

Жертвой неожиданной атаки стала собака – она была именно на том месте, где упал снаряд. Из машины неподалеку бойцы вытащили осколки запрещенной 120-й мины.

Как сообщал штаб АТО, боевики на Донбассе обстреляли жилые кварталы Сухой Балки. Один местный житель погиб.