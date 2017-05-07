Миссия ОБСЕ заявила о сексуальных домогательствах вооруженного боевика к наблюдателю

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляет о сексуальных домогательствах к наблюдателю со стороны вооруженного боевика. Об этом говорится в отчете миссии.

"Член патруля СММ женского пола подверглась сексуальным домогательствам со стороны мужчины, вооруженного автоматом (АК-47), который угрожал, что не позволит патрулю Миссии двигаться в восточном направлении из Петровского к Раздольному, пока его требования не будут удовлетворены. Патруль покинул этот район по другому маршруту и проинформировал СЦКК о случившемся", - говорится в отчете.

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Также в миссии в очередной раз отметили, что ее деятельность в Донецкой и Луганской областях по-прежнему остается ограниченной после того, как 23 апреля автомобиль патруля подорвался на мине, что привело к гибели наблюдателя.