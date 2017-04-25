Подрыв машины ОБСЕ на Луганщине: в ООН призвали наказать ответственного за теракт

В ООН призвали расследовать подрыв автомобиля миссии ОБСЕ на оккупированной Луганщине и привлечь к ответственности виновных в гибели наблюдателя.

Об этом сообщили в Центре новостей ООН.

Читайте такжеРоссия за три года не смогла разделить Украину – Минобороны

"Мы призываем стороны предоставить условия для расследования инцидента и привлечения к ответственности виновных. ООН полностью поддерживает усилия ОБСЕ, Трехсторонней контактной группы и "нормандской четверки", которые пытаются способствовать урегулированию конфликта на Донбассе в соответствии с Минских соглашений", - подчеркнул пресс-секретарь главы ООН Стефан Дюжаррик.

Кроме этого он напомнил, что 31 марта генсек ООН обратился с призывом к сторонам конфликта относительно гарантирования безопасности сотрудников миссии ОБСЕ на Донбассе.

"Мы выражаем наши соболезнования семье члена Специальной миссии наблюдателей ОБСЕ, который был убит в результате возможного подрыва на мине во время патрулирования в Луганской области Украины, и желаем полного выздоровления пострадавшим", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 23 апреля автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится на территории, подконтрольной боевикам «ЛНР». Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое получили ранения. Погибший был гражданином США, ранены - наблюдатели из Германии и Чехии.