"Духовные скрепы" России как фактор соблюдения "режима тишины"

Сколько раз стороны конфликта на Донбассе договаривались о прекращении огня, столько раз Трехсторонняя контактная группа объявляла «режимы тишины», но все они заканчивались одинаково. Этих договоренностей никогда не хватало надолго, и они срывались. И даже если они какое-то время соблюдались, то всегда имели место нарушения «режима тишины».

Но в этот раз есть небольшая надежда, что объявленный с 1 апреля режим прекращения огня будет несколько отличаться от всех предыдущих. Почему? Всем известно, как Россия и боевики ратуют о православии, о «духовных скрепах» и так далее. За всю трехлетнюю историю конфликта на востоке Украины несколько раз бывали случаи, когда количество обстрелов сокращалось, и эти периоды как раз были связаны с православными праздниками. Поэтому объявление «режима тишины» подгадали к Пасхе и окончанию Великого Поста. По этой причине я допускаю, что в этот период возможно снижение интенсивности ведения боевых действий или краткосрочное прекращение огня.

Но в этот раз есть небольшая надежда, что объявленный с 1 апреля режим прекращения огня будет несколько отличаться от всех предыдущих

Но, безусловно, это не решит вопрос в целом — я в это не верю. И не только потому, что «режимы тишины» не выполнялись, как следует, ранее, но и в виду того, что противник делает сейчас. Ведь сегодня идет активное наращивание военного потенциала, подготовка группировок, увеличение их обеспечения. Полным ходом идет подготовка к масштабным военным учениям, которые пройдут в августе 2017 года, она сопровождается формированием едва ли не полумиллионной группировки войск, со всеми вытекающими последствиями. И, как говорят военные аналитики — и зарубежные, и украинские (об этом, кстати, заявлял командующий сухопутными войсками США в Европе, а также президент Литвы), сегодня есть большая серьезная угроза со стороны России, потому необходимо адекватно готовиться.

Если Россия начнет соблюдать режимы прекращения огня, тогда для нее исчезнет серьезный рычаг постоянного воздействия

Почему противник не желает выполнять договоренности о «режиме тишины»? Если Россия начнет соблюдать режимы прекращения огня, тогда для нее исчезнет серьезный рычаг постоянного воздействия, в результате которого едва ли не каждый день гибнут наши военнослужащие. А предложить что-либо другое, более конструктивное, в политической или экономической области они не могут. Поэтому у России и остается только фактор военного воздействия, а это — рычаг постоянного давления на Украину.

Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор, экс-заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины