Сутки в зоне АТО: боевики обстреливали позиции ВСУ вдоль всей линии разграничения

Ситуация в районе проведения АТО усложняется.

Как сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook, за прошедшие сутки зафиксированы 94 обстрела позиций Вооруженных Сил Украины. Нарушая существующие договоренности, российско-оккупационные войска обстреливали украинских защитников из оружия калибром более 100мм. Огневые контакты происходили вдоль всей линии разграничения.

Так, на Донецком направлении в течение суток больше всего огневых ударов враг нанес по позициям под Авдеевкой и шахтой Бутовка, обстреливая их из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем, минометов калибра 82мм и 120мм. Из ствольной артиллерии калибра 122мм противник вел огонь по защитникам Зайцево, а вблизи Новгородского украинских воинов обстреливал снайпер.

На Мариупольском направлении эпицентром огневых противостояний продолжает оставаться Широкино. По позициям морских пехотинцев враг вел огонь из гранатометов, зенитной установки, минометов калибра 120мм, танка, РСЗО «Град-П». Защитников Марьинки противник обстреливал из танка, минометов калибра 120мм и 82мм. Вблизи Красногоровки зафиксировано применение противником минометов калибра 120 мм и артиллерийских систем калибра 122мм, а в районах населенных пунктах Водяное и Новотроицкое российско-оккупационные войска вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов.

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На Луганском направлении из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов были обстреляны наши позиции под Новозвановкой, а из гранатометов различных систем и пулеметов – позиции вблизи Крымского, Попасной и Новотошковки.

Чтобы снизить огневую активность противника украинские воины неоднократно открывали огонь в ответ.

Вследствие обстрелов ранены трое украинских военнослужащих.