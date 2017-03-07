У Порошенко объяснили, почему Украина не закончила войну за две недели еще в 2014 году

К завершению антитеррористической операции все шло, рассказал в интервью Online.ua советник президента Украины Юрий Бирюков.

Он отметил, что между воинскими частями, которые спускались сверху через Дебальцево, Углегорск, и теми частями, которые поднимались снизу через Иловайск, оставалось 20 или 30 километров — именно столько им не хватало, чтобы соединиться и полностью отрезать Донецк. И тогда бы, собственно, все и закончилось.

"Но тогда Российская Федерация вошла на нашу территорию. Открытая, откровенная агрессия Российской Федерации. Ну, извините, закончить АТО за несколько недель или противостоять РФ — это разные вещи! Ведь в мае, в апреле 2014 года мы не могли себе даже представить ничего подобного! Сначала никто ж не мог поверить, что Россия будет поставлять оружие", - подчеркнул советник Порошенко.

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Поэтому в апреле 2014 года обещать, продолжил Бирюков, что война закончится за несколько недель — да, можно было. Точнее, не война, а АТО, когда на тот момент это было что-то непонятное.

"У нас не было разведки, у нас не было армии, у нас не было понимания, что вообще там происходит. То есть, там какие-то вроде как сепаратисты... Но если это на уровне "какие-то там сепаратисты" в количестве нескольких тысяч человек, которых, ну, понятно, негласно как-то Россия поддерживает — это одна история. А когда туда входит несколько батальонно-тактических групп — это уже совсем другая история", - подчеркнул советник главы государства.

Ранее Бирюков предположил, что война на Донбассе продлится еще полтора-два года.