Советник Порошенко предположил, когда закончится война на Донбассе

"Информацией я никакой не владею. По моим ощущениям, еще года полтора-два, наверное", - рассказал он в интервью Online.ua, отвечая на вопрос, надолго ли война на Донбассе.

Бирюков отметил, что у Украины нет пока никаких военных вариантов решения. "А у них уже тоже никаких вариантов нет. Дойти до границ Донецкой, Луганской области? Харьковская народная республика? Ага! Сейчас! Там вообще уже без вариантов", - заявил советник Порошенко.

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Также он поделился своими предположениями по поводу того, как Украина будет реинтегрировать оккупированные сейчас территории после победы.

"Для какой-то очень большой массы людей, им вообще не очень важно, какой флаг висит, какой гимн, какой герб, кто главный и так далее. Они живут своей какой-то там жизнью... Соответственно, кто-то сбежит. Кто-то там уйдет в подполье, и придется еще какое-то время его выколупывать", - отметил Бирюков.

Он убежден, что Украине будет тяжело восстановить инфраструктуру и все, что было разрушено. "А с точки зрения людей — я не думаю, что у нас какие-то там сверхпроблемы будут по их реинтеграции", - заявил советник главы государства.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в 2017 году стоит задача выйти на международно признанную государственную границу Украины на Донбассе, а в дальнейшем – уже и Крыма.