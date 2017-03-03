В Кремле прокомментировали возможное признание Россией "ЛНР" и "ДНР"

Об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на просьбу УНИАН прокомментировать заявления главы комитета Госдумы по делам СНГ о возможном признании Россией оккупированного Донбасса в качестве так называемых "ЛНР" и "ДНР".

На вопрос, при каких условиях это может произойти и будет ли использован "крымский" или "абхазский" сценарий, Песков ответил: "Могу сказать одно – по Конституции, внешняя политика российского государства определяется главой государства, а именно - президентом РФ".

Как сообщалось, 1 марта председатель комитета Госдумы по СНГ Леонид Калашников заявил, что Россия сможет признать так называемые "ЛНР" и "ДНР" в случае, если дальнейшая эскалация конфликта в Донбассе продолжится, а Украина перейдет к активным боевым действиям. "Если украинская власть и дальше будет отказываться от выполнения Минских соглашений, будет морить людей голодом и холодом, то со стороны России возможны любые варианты", - сказал Калашников, отметив, что "возможно и признание". По его словам, переориентация находящихся на оккупированных территориях украинских предприятий на российский рынок возможна.

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"Конечно, экономически целесообразнее было бы поставлять (продукцию) дальше на территорию Украины, сохраняя существующие производственные цепочки. Но другого выхода нет - продукцию нужно реализовать, не будут же люди просто сидеть в шахтах. И определенные экономические контрагенты будут этому помогать. Будет способствовать этому и признание документов, ведь речь идет не только о паспортах, но и о грузовых документах", - заявил депутат.

18 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России "документов", "выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, которые проживают на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, до политического урегулирования ситуации в этих районах".

27 февраля боевики ввели "внешнее управление" на украинских предприятиях, расположенных на временно оккупированных территориях.

1 марта Песков заявил, что слово "отжим" не применимо к украинским предприятиям на оккупированном Донбассе, но эти действия главарей российских боевиков "можно понять".