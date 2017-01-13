В Беларуси силовики стали на защиту боевика "ЛНР", убивавшего украинцев

Как рассказали источники в силовых структурах Беларуси, Трофимов сам сообщил спецслужбам, что рассматривает возможность выезда в Украину для оказания помощи "ополченцам" и предложил содействие в получении полезной информации, передает Свабода.

От этого предложения представители власти отказались. По информации силовых структур, Трофимов в "ЛНР" был механиком-водителем (ремонтировал танки Т-64), а также систематически нес караульную службу охраны военных объектов.

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При этом документальных материалов, подтверждающих получение им материального вознаграждения за участие в боевых действиях, якобы нет.

Так, правоохранительные органы не нашли оснований для привлечения Трофимова к уголовной ответственности, но в 2016 году с ним была проведена профилактическая беседа с вынесением официального предупреждения в связи с его участием в конфликте.

Ранее Трофимов рассказал, что почувствовал, когда впервые пришлось убить человека: "Меня чуть не вырвало. Знаешь, как это было? Зашли мы на зачистку в школу. Я за поворот заворачиваю - и мой "Калашников" буквально упирается в голову "укропа"... То есть у меня не было вариантов. Я нажал на курок. Так мне пришлось избавиться моей синей формы - сильно испачкалась. Потом к этому начал относиться проще. Нечто обычное... Ну, как кофе выпить".