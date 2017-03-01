"Эти действия "можно понять": в Кремле заявили, что слово "отжим" не применимо к украинским заводам на Донбассе

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Я не думаю, что слово «отжим» здесь применимо, и не думаю, что было бы корректно называть это «отжимом». В принципе, мы являемся свидетелями того, что отторгнутые своим государством области попадают в еще более тяжелое положение, будучи поставленные в условия полной блокады со стороны экстремистских элементов», - заявил Песков, отвечая на вопрос, что ждет ОРДЛО после «национализации» или «отжима» украинский предприятий на неподконтрольной территории.

«В какой-то степени можно понять те действия, которые предпринимаются руководством вот этих регионов, которые, еще раз повторяю, отторгнуты своим государством. Речь идет о жизни нескольких миллионов, безусловно, людям надо выживать», - добавил Песков.

Говоря о судьбе этих предприятий, пресс-секретарь подчеркнул, что они не имеют никакого отношениях к РФ, и «заботу и опасения» за будущее вызывает только судьба тех людей, которые живут в ОРДЛО.

При этом он не ответил на вопрос УНИАН, будет ли открыт российский рынок, и кто принимает такое решение в РФ для этих заводов.

«Этого я сейчас вам не могу сказать, я не располагаю такой информацией», - сказал Песков.

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Как сообщалось, главари "ДНР" и "ЛНР" заявили, что с 1 марта из-за блокады вводят так называемое внешнее управление на всех работающих на временно оккупированных территориях Донбасса украинских предприятиях.

"Мы вынуждены объявить, что если до 00:00 среды (1 марта 2017 года) блокада не будет снята, то мы введем "внешнее управление" на всех предприятиях украинской юрисдикции, работающих в "ДНР" и "ЛНР", - говорится в совместном заявлении главарей "ДНР" и "ЛНР" Александра Захарченко и Игоря Плотницкого.

Отмечается, что для контроля за "переходом" предприятий украинской юрисдикции под так называемое управление в "ДНР" и "ЛНР" созданы "специальные штабы".