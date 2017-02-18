Россия признала "паспорта" "ЛНР" и "ДНР"

Данный указ подписал российский президент Владимир Путин. В документе отмечается, что он подписан "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина" со ссылкой на "общепризнанные принципы и нормы международного гуманитарного права".

Помимо паспортов, признаны действительными "документы", удостоверяющие личность, документы об образовании и (или) о квалификации, свидетельства о рождении, заключении (расторжении) брака, перемене имени, о смерти, свидетельства о регистрации транспортных средств, регистрационные знаки транспортных средств.

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В указе Путина утверждается, что "паспорта" "Д/ЛНР" признаются якобы временно, до урегулирования ситуации на Донбассе.Также на основании этих псевдодокументов разрешается въезд в Россию.

"Граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, могут осуществлять въезд в Российскую Федерацию и выезд из Российской Федерации без оформления виз на основании "документов", удостоверяющих личность (несовершеннолетние дети в возрасте до 16 лет – на основании "свидетельства о рождении"), выданных соответствующими "органами", фактически действующими на территориях указанных районов", - говорится в документе.

Ранее издание РБК провело расследование, в ходе которого выяснилось, что владельцы "паспортов" "ДНР" и "ЛНР" могут пользоваться услугами российской железной дороги, авиакомпаний и гостиниц.