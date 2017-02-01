В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы", - написала Олифер.

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Как сообщалось ранее, заседание Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференции вчера не состоялось в связи с отсутствием представителей ОРДЛО и России.

Президент Украины Петр Порошенко поручил провести заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе из-за ситуации в Авдеевке.

Как сообщал УНИАН, пророссийские боевики с 29 января активно обстреливают позиции украинских военных возле Авдеевки и жилые кварталы города, и не соглашаются прекратить огонь. 30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без водо-, электро - и теплоснабжения.

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В результате отключения высоковольтной линии было прекращено электроснабжение Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции.

В городе объявлено чрезвычайное положение. По словам президента Петра Порошенко, принимаются необходимые меры для того, чтобы обеспечить теплом 153 многоквартирных дома и 3,5 тыс. частных домов: военные развернули зимние палатки, военно-полевые кухни, правительство обеспечил генераторами; также созданы все условия для обеспечения автобусами и добровольной эвакуации населения.