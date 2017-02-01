Представители ОРДЛО и России проигнорировали видеоконференцию ТКГ, сегодня в Минске пройдет заседание - Олифер
Заседание Трехсторонней контактной группы относительно Донбасса в Минске состоится сегодня, 1 февраля.
Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.
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По ее словам, заседание Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференции вчера не состоялось в связи с отсутствием представителей ОРДЛО и России.
«Украинская сторона обговорила обострение ситуации возле Авдеевки с главой СММ ОБСЕ в Украине, координатором рабочей подгруппы по безопасности Эртугрулом Апаканом, специальным представителем действующего главы ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартином Сайдиком и военными представителями Украины и России в СЦКК»,- написала Олифер.
«Заседание Трехсторонней контактной группы в Минске состоится сегодня в 15:00»,- добавила она.