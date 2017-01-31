В Авдеевке объявили чрезвычайное положение

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Объявили в Авдеевке чрезвычайное положение. Создали в Авдеевке Областной координационный центр, в который вошли руководители города, силовики, спасатели, и представители предприятий города", - говорится в сообщении.

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Жебривский также сообщил, что по состоянию на 24:00 температура батарей в квартирах составляет 35-40 градусов. "Температура в квартирах 16-17 градусов тепла. Авдеевский коксохим обеспечивает циркуляцию теплоносителя в теплосетях", - отметил председатель ОГА.

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По его словам, авдеевская больница обеспечена мощными дизельными генераторами и работает в штатном режиме. На автономном отоплении также две школы и детский садик.

"ГСЧС срочно перебрасывает в Авдеевку дополнительные технические средства: мощные генераторы, тепловые пушки, большие палатки, буржуйки, кухни, воду, продукты питания. Координационный центр усиленно работает над тем, чтобы обеспечить на утро доставку для жителей горячего питания", - сообщил Жебривский.

Как сообщал УНИАН ранее, Павел Жебривский заявил, что боевики перебили последнюю линию электропередачи на Авдеевку, в результате чего город остался без водо-, электро- и теплоснабжения.