Порошенко поручил срочно созвать Трехстороннюю контактную группу из-за критической ситуацию возле Авдеевки

Президент Украины Петр Порошенко поручил провести заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе из-за ситуации в Авдеевке.

Об этом заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев сказал в эфире «5 канала».

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"Буквально только что президент поручил инициировать созыв чрезвычайного заседания Трехсторонней контактной группы в любом режиме, и даже в режиме видеоконференции, чтобы обсудить ту ситуацию, критическую, которая складывается вокруг Авдеевки", - заявил Елисеев.

Как известно, следующая встреча Трехсторонней контактной группы в Минске запланирована на 1 февраля. Со слов Елисеева следует, что чрезвычайное заседание ТКГ должно состояться до 1 февраля.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко прервал свой рабочий визит в Германию.

Это решение он принял из-за обстрелов в Авдеевке, которые привели к чрезвычайной ситуации. Об этом в сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

"Президент прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке, граничащей с гуманитарной катастрофой", — сообщил он.

Как сообщал УНИАН, по данным штаба АТО, за прошедшие сутки в зоне АТО погибли 5 украинских бойцов, 9 ранены и еще 4 - травмированы.

Кроме того, по данным штаба, сегодня утром в результате обстрелов боевиками Авдеевки погибли 2 украинских военных, 5 ранены.