В морги Донецка за последние трое суток доставлено около 80 тел уничтоженных боевиков - Шкиряк

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Согласно оперативной информации из наших источников в Донецке, в морги города за последние трое суток доставлено уже около 80 трупов уничтоженных российских военных и террористов "ДНР", куча раненых. Окончательные цифры будут уточнены позже", - сообщает Шкиряк.

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Как сообщал УНИАН, оккупанты с 29 января обстреливают украинские позиции под Авдеевкой, а также жилые кварталы. Вчера город из-за обстрелов осталась без водо-, электро- и теплоснабжения. В результате отключения высоковольтной линии было прекращено электроснабжение Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции.

Сегодня председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что поступила письменная гарантия с российской стороны о прекращении обстрелов с 10.00 до 17.00, и ремонтные бригады начинают восстановление объектов. Однако позже он заявил, что подразделение российских боевиков снова пошло в наступление под Авдеевкой.