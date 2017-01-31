Россияне гарантировали 7 часов "тишины" в Авдеевке, администрация готовится вывозить людей

Свет, отопление и водоснабжение в Авдеевке, которая оказалась в эпицентре обстрелов на Донбассе, коммунальщики начнут восстанавливать во вторник днем после того, как российская сторона в совместном центре контроля и координации прогарантировала "тишину" со стороны боевиков. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

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"Во время утреннего координационного совещания поступила информация от СЦКК о том, что есть письменная гарантия с российской стороны о прекращении обстрелов от 10:00 до 17:00. Ремонтные бригады приступают к работе", - написал Жебривский.

В настоящее время администрация ожидает прибытия до Авдеевки представителей миссии ОБСЕ для работы в зеркальном режиме.

Жебривский сообщил, что местные власти готовятся к возможной эвакуации из города мирных жителей. Однако, из 16 тысяч человек, которые остаются в Авдеевке, соседние населенные пункты пока готовы принять 9 тысяч.

"Скоррдинировали действия глав городов и районов области на случай возможной эвакуации жителей Авдеевки. По состоянию на сейчас, в течение дня можем эвакуировать до 8 тысяч человек. Города области, по состоянию на сейчас, готовы принять до 9 тыс человек. В детских учреждениях области готовы в любой момент принять более тысячи детей. На подъезде к городу около 10 тонн продуктов питания. Военные предоставили дополнительные полевые кухни", - сообщил председатель ВГА.

Сейчас в городе подготовили к работе дополнительные пункты выдачи горячего питания и горячей воды жителям города.

"Сейчас в Авдеевке проживает около 16 тыс человек. Из них 2 тысячи – дети. В городе - 153 многоэтажных дома и 3,5 тыс домов частного сектора. К охране правопорядка в обесточенном городе привлекли дополнительные наряды национальной полиции", - пояснил Жебривский.

Как сообщал УНИАН, по данным штаба АТО, 29 января в районе Авдеевки оккупанты неоднократно пытались штурмовать украинские позиции, и, понеся потери, вынуждены были отступать. В разведке сообщали, что силы АТО вчера в Авдеевской промзоне ликвидировали 15 боевиков, 24 ранили. В то же время за прошедшие сутки в зоне АТО погибли 5 украинских бойцов, 9 ранены и еще 4 - травмированы.

Кроме того, по данным штаба, за сутки в результате обстрелов боевиками Авдеевки погибли 3 украинских военных, 24 ранены. Сам город обесточен.