Волонтеры вычислили на Донбассе россиянина - "теневого командира" батальона "Легион" (фото)

Фиктивным командиром батальона "Легион" был поставлен Сергей Завдовеев – депутат народного совета "ДНР", который, по данным пропагандистских ресурсов РФ, в 1999 году "служил во втором десантном полку иностранного легиона Франции в Афганистане", имеет позывной "Француз", передает InformNapalm.

Но это не более чем легенда-прикрытие, отмечают волонтеры. В начале 2016 благодаря источникам во Франции удалось узнать, что история о службе Завдовеева во французском иностранном легионе является вымыслом пропагандистов. Люди, служившие в легионе в период с 1998 по 2004 год, не подтвердили его участие в данном военном подразделении.

Отмечается, что до войны Завдовеев был продавцом детских игрушек и бытовой техники в Макеевке.

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Согласно "легенде" ,Сергей Завдовеев на сегодняшний день возглавляет бандформирование "отряд по проведению специальных спасательных работ особого риска МЧС ДНР "Легион" и "временную комиссию народного совета ДНР по вопросу передачи рынков, действующих на территории Донецкой народной республики, в государственную собственность", является членом фракции "Донецкая республика", периодически выступает в пропагандистских СМИ, участвует в публичных мероприятиях. Также известно, что он имеет тесные связи с еще одним формальным лидером "ДНР" Александром Захарченко, с чем фактически связывают стремительный "карьерный рост" Сергея Завдовеева.

Но волонтеры выяснили, что на самом деле командиром батальона "Легион" является кадровый российский военный Назаров Роман. Именно он командовал так называемой группой "француза" в Логвиново. Данные предположения основаны на таких фактах:

1. Номинальный командир группы ("француз", Сергей Завдовеев) не имеет военного опыта. Он не служил ни в каком французском легионе (как он сам рассказывал), а работал продавцом бытовой техники в Макеевке. То есть отрядом командовать не мог. Назар — наоборот, военный опыт имеет.

2. В видео про действия "Легиона" в Логвиново Назаров — единственный, чье лицо заретушировано. Кроме того, его в видео "понизили" до рядового, хотя на фото его жены Назар носит погоны старшего лейтенанта.

3. На фотографиях, сделанных после боев во времена "Дебальцевской дуги" везде в центре Назаров, а не Завдовеев. Да и Сергея Завдовеева вообще нет на так называемых "боевых фото", у него в альбоме только более "официальные фотографии".

"В данном случае российская пропаганда пытается скрыть участие в боях на Донбассе российских кадровых военных и кураторы находятся в тени формальных "командиров", - говорится в сообщении.

Таким образом, по ряду косвенных признаков был установлен предположительный "дублер" или "теневой командир" одного из бандформирований на Донбассе.