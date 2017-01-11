Волонтеры показали россиян, расстрелявших украинских военных близ Дебальцево (фото, видео)

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Тела убитых прикопали в лесополосе близ села Логвиново, Артемовского района Донецкой области, говорится в расследовании Informnapalm.

Волонтеры напоминают, что это произошло 9 февраля 2015 года, когда две машины 30-й механизированной бригады попали под обстрел около села Логвиново в верхней части "Дебальцевской дуги" на трассе между населенными пунктами Дебальцево и Артемовск (Донецкая область). Пять военнослужащих направлялось за боеприпасами в Славянск, но боевики устроили на дороге засаду.

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Впоследствии в интернете появилось видео, где видно, как боевики издеваются над тремя украинскими военными. На этом видео родные узнали Александра Бердеса. Вместе с ним попали в плен военнослужащие 30-й ОМБР Василий Демчук и Павел Плацинский.

11 февраля 2015 года гражданин Российской Федерации Назаров Роман Александрович выложил на своей станице в соцсетях видео, где видно, как он и другие российские боевики издеваются над тремя украинскими военными.

Также Назаров под видео добавил фото, где он и другие российские оккупанты фотографируются на фоне четырех лежащих на земле украинских военных.

ВНИМАНИЕ! 18+ Видео содержит нецензурную лексику и кровавые кадры, не рекомендуется к просмотру беременным и людям со слабой психикой!

Кроме того, на видео, распространенном росСМИ, отмечены-подписаны боевики: Завдовеев Сергей, позывной "Француз", командир батальона "Легион"; позывной "Казах"; позывной "Лёва"; позывной "Татарин"; позывной "Назар", единственный кому попытались скрыть лицо.

Ранее в InformNapalm писали, что Минобороны РФ поощряет контрактников, воевавших в Украине, делая из них курсантов элитных военных училищ.