Главари "Л/ДНР" прибыли в оккупированный Крым: Чубаров назвал цель визита
Главари террористических "ЛНР/ДНР" прибыли в Крым для того, чтобы поучаствовать в тайном совещании, где люди из близкого окружения президента РФ Владимира Путина дадут им указания о действиях на ближайшие месяцы.
Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает Обозреватель.
Читайте такжеЖебривский оценил готовность Украины к полной блокаде "Л/ДНР" (видео)
"Есть официальная версия, по которой главы этих террористических образований едут в Крым, чтобы принять участие в очередной годовщине подписания Переяславских соглашений... Я уверен, что там пройдет некое совещание, на котором близкие к Путину люди будут инструктировать Захарченко и Плотницкого в отношении их действий на ближайшие месяцы", — сказал Чубаров.
Как сообщал УНИАН, помощник президента России Владислав Сурков во время совещания в Донецке в достаточно жесткой форме выразил недовольство действиями отдельных "министров правительства", а также обвинил "силовой блок" в полном бездействии и непрофессионализме.