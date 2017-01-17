Главари "Л/ДНР" прибыли в оккупированный Крым: Чубаров назвал цель визита

Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает Обозреватель.

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"Есть официальная версия, по которой главы этих террористических образований едут в Крым, чтобы принять участие в очередной годовщине подписания Переяславских соглашений... Я уверен, что там пройдет некое совещание, на котором близкие к Путину люди будут инструктировать Захарченко и Плотницкого в отношении их действий на ближайшие месяцы", — сказал Чубаров.

Как сообщал УНИАН, помощник президента России Владислав Сурков во время совещания в Донецке в достаточно жесткой форме выразил недовольство действиями отдельных "министров правительства", а также обвинил "силовой блок" в полном бездействии и непрофессионализме.