Помощник Путина предупредил террористов на Донбассе: "республики" должны готовиться к "возвращению в Украину" - СМИ

Также он передал присутствующим "советы" Кремля, передает Обозреватель со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины.

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Участников "заседания" выбило из колеи известие, что Москва намерена в два раза сократить финансирование боевиков. Однако следующая новость просто шокировала: Сурков подчеркнул, что "республики" должны готовиться к "возвращению в Украину", которой якобы будут навязаны определенные условия реинтеграции.

Речь идет о полной амнистии боевиков и предоставлении "Л/ДНР" особого статуса.

Ранее УНИАН сообщал, что в Министерстве по вопросам оккупированных территории надеются на освобождение Донбасса уже в этом году, или максимум – до середины 2018-го.