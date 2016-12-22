Военные о ситуации на Светлодарской дуге: боевики могли перебросить сюда САУ и пушки (видео)

По Водяному стреляют из 30-мм пушки БМП со стороны оккупированных Саханки и Коминтерново, говорится в сюжете ТСН.

Утром пророссийские бандиты выходят на радиосвязь и предлагают соблюдать тишину, которую к вечеру сами же нарушают – сначала одиночными выстрелами, а потом и сериями, которые перерастают в полноценный бой.

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Украинские военные держат тишину до последнего. "Проблем с огнем в ответ никогда не было. Мы работаем по принципу: не вижу – не стреляю. Увидел – пульнул", - объясняет морской пехотинец с позывным "Риддик". Но когда интенсивность вражеского огня становится угрожающей, на позициях раздается команда подавить активность противника встречным огнем, направление которого задается трасером.

Перестрелки продолжаются с перерывами в течение нескольких часов. Окончательно все стихает вместе с наступлением утра. Тогда же у морских пехотинцев находится время на подведение итогов и анализ боевой активности врага. Бойцы констатируют, что тяжелого калибра ощутимо поубавилось, и предполагают, что гаубицы с танками переехали ближе к Дебальцево.

"Это может быть, что они перетянули силы туда", - говорит один из защитников Украины. Однако ребята не исключают и того, что вялость вражеской арты у Азовского моря может быть только отвлекающим маневром. Но говорят, что наступление россиян в таком случае все равно успешным не будет. "Для них это будет фатальным. У нас здесь есть много пунктов, есть занятые позиции – мы отобъемм спокойно их атаку", - убежден морпех с позывным "Эдос".

Только на днях сообщалось, что в Водяном неподалеку Мариуполя противник активно применяет крупнокалиберное оружие, однако внезапно прекращает атаки, как только вблизи появляются наблюдатели ОБСЕ. Военные научены, что нужно круглосуточно держаться начеку, ведь противник начинает обстрелы неожиданно в любое время дня и ночи.