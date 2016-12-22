Турчинов побывал на передовой на Светлодарской дуге (фото, видео)

14:34, 22 декабря 2016
Война
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Из-за обострения ситуации в районе Светлодарской дуги, системных провокаций со стороны российско-террористических группировок и активизацию боевых действий там побывал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Турчинов, осмотрев оборонительные позиции войск, обсудил с украинскими защитниками ситуацию, сложившуюся в последние дни на этом участке фронта.

По словам секретаря СНБО, четвертые сутки подряд непрерывно осуществляются обстрелы наших позиций с использованием запрещенного Минскими соглашениями артиллерии и минометов крупного калибра.

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"По количеству снарядов и мин, примененных по нашим позициям в районе Светлодарской дуги, установлен своеобразный "рекорд" - более 800 за сутки", - отметил он.

Турчинов рассказал, что военные контратаковали, продвинулись вперед и заняли новые позиции, "которые предоставили им дополнительное преимущество над врагом в этом секторе обороны".

"Вооруженные Силы Украины и в дальнейшем будут адекватно реагировать на любые провокации российских гибридных войск на всех направлениях", - подчеркнул секретарь СНБО.

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Новость в сюжете: Обострение боев на Светлодарской дуге
Теги: #Турчинов#СНБО#Светлодарская дуга#передовая