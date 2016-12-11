СМИ: Савченко тайно встретилась в Минске с главарями "ДНР" и "ЛНР"
Журналисты узнали, что народный депутат Надежда Савченко 7 декабря тайно посетила Минск, где встретилась с главарями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким.
Как пишет ЛІГА.net со ссылкой на неназванные источники, встречу в Минске организовала Федеральная служба безопасности России при содействии посольства РФ в Беларуси.
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По данным одного из источников издания, встреча Савченко с главарями террористов в присутствии представителей ФСБ была посвящена организации давления на украинскую власть, чтобы та согласилась на прямые переговоры с "ДНР" и "ЛНР".
11 декабря в Киеве Савченко принимала участие конференции, посвященной пленным в Донбассе. Она отказалась отвечать на прямые вопросы о встрече в Минске.
Как сообщал УНИАН, недавно Савченко заявила о планах развивать самостоятельную политическую карьеру.