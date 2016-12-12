Главарь "ЛНР" подтвердил, что он и Захарченко встречались с Савченко в Минске
12:40, 12 декабря 2016Война
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Главарь самопровозглашенной "ЛНР" Игорь Плотницкий заявил, что он и Захарченко провели встречу с депутатом Верховной рады Надеждой Савченко.
Плотницкий рассказал о встрече с Савченко / фото ghall.com.ua
По его словам, они обсудили с ней обмен пленными по формуле "всех на всех", передает РИА Новости.
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"Недавно я с Александром Владимировичем Захарченко встречался вместе с народным депутатом Украины Надеждой Викторовной Савченко. Это надо воспринимать правильно, надо понимать, что весь этот процесс идет в рамках Минских переговоров", — заявил Плотницкий.
Как сообщали некоторые СМИ, Савченко 7 декабря тайно посетила Минск, где встретилась с главарями террористических организаций «ДНР» и «ЛНР» Александром Захарченко и Игорем Плотницким.
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Новость в сюжете: Тайные переговоры Савченко с главарями "ДНР/ЛНР"