Главарь "ЛНР" подтвердил, что он и Захарченко встречались с Савченко в Минске

По его словам, они обсудили с ней обмен пленными по формуле "всех на всех", передает РИА Новости.

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"Недавно я с Александром Владимировичем Захарченко встречался вместе с народным депутатом Украины Надеждой Викторовной Савченко. Это надо воспринимать правильно, надо понимать, что весь этот процесс идет в рамках Минских переговоров", — заявил Плотницкий.

Как сообщали некоторые СМИ, Савченко 7 декабря тайно посетила Минск, где встретилась с главарями террористических организаций «ДНР» и «ЛНР» Александром Захарченко и Игорем Плотницким.