Вражеские диверсанты пытались прорвать линию обороны на Луганщине: погиб военный

Об этом сообщил заместитель председателя Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко, информирует пресс-служба администрации.

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«На протяжении минувших суток и после полуночи российско-террористические войска 15 раз открывали огонь вдоль всей линии соприкосновения. Кроме того, по укреплениям сил АТО возле сел Новоалександровка и Новозвановка Попаснянского района враг семь раз применял автоматические и подствольные гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие», - сказано в сообщении.

Также в направлении сел Крымское и Лобачево Новоайдарского района террористы шесть раз открывали огонь из 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По позициям украинских военнослужащих возле пгт Станица Луганская боевики дважды применили противотанковые и подствольные гранатометы.

«Сейчас вдоль всей линии разграничения наблюдается существенное обострение ситуации. Враг бьет из запрещенного Минскими соглашениями оружия и совершает циничные вылазки на позиции наших ребят...», – отметил Клименко.

Как сообщал УНИАН, всего за минувшие сутки боевики 42 раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе.